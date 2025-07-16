Журналисты из КНР рассказали, что в Малайзии встречи министров по линии АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) глава Госдепа Марко Рубио был смущен поведением главы российского МИД Сергея Лаврова и его китайским коллегой Ван И, сообщает АБН24 со ссылкой на издание Baidu.

Как отметили авторы, дипломатическое мероприятие вдруг превратилось в геополитическую драму, за которой наблюдал почти весь мир. Между госсекретарем США Рубио и представителями Китая и России произошла некая дипломатическая игра, в которой американец проиграл. Известно, что это произошло незадолго до конференции, когда все трое оказались рядом буквально в паре метров друг от друга.

Согласно информации от китайских журналистов, Ван И вошел в зал и сразу направился к Лаврову. Министры пожали друг другу руки и обменялись парой слов. В это время рядом стоял смущенный Рубио, на которого его коллеги по цеху не обратили внимания. Журналисты задаются вопросом, какие же чувства испытывал в этот момент американец.

«Характер взаимодействия министров иностранных дел Китая и России свидетельствует об особом молчаливом взаимопонимании, сформированном долгосрочным стратегическим сотрудничеством», — добавили в Поднебесной.