Срывает игрушки с сумок: в Москве появился серийный похититель Лабубу

Неизвестный вор орудует в Москве: он срывает игрушки Лабубу с сумок прямо в транспорте и других общественных местах. Его жертвами стали уже несколько человек, сообщает Mash .

Вор украл как минимум 10 монстриков. Именно столько девушек обратилось в полицию, пожаловавшись на действия злоумышленника.

Жертвы заявили, что все украденные игрушки были оригинальными: они стоили 10-20 тыс. рублей. Всех монстриков вор сорвал с сумок столичных модниц, заинтересовавшись легкой добычей.

Известно, что украденные игрушки злоумышленники затем перепродают. Одна из жертв не просто обратилась в полицию, но и развесила объявления о пропаже по своему району.

Между тем в TikTok появился новый тренд, где вор пристает к девушке с сумочкой, на которой висит плюшевый монстр. Та снимает игрушку, забирает ее себе, а сумку отдает грабителю.

Ранее ведущая Ксения Бородина купила дочери огромного монстра Лабубу за 250 тысяч рублей. Вся игрушка украшена цветами.