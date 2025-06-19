Ксения Бородина купила дочери огромного монстра Лабубу за 250 тысяч рублей

На опубликованном снимке видно, как младшая дочь Бородиной обнимает огромного розового монстра, который значительно выше девятилетней девочки. Вся игрушка украшена цветами.

Ранее 42-летняя телеведущая Ксения Бородина официально стала супругой 36-летнего блогера Николая Сердюкова. Свои отношения пара оформила 3 июня.

Для Бородиной этот брак стал третьим. В первом браке с бизнесменом Юрием Будаговым у телеведущей родилась дочь Мария. Во второй раз телеведущая связала себя узами брака с Курбаном Омаровым. В этом союзе на свет появилась дочь Теона.