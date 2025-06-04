Телеведущая Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова

Бородина расписалась со своим возлюбленным в загсе «Барвиха Luxury Village​». На церемонии присутствовали только родные и близкие молодоженов.

Влюбленные решили улететь на отдых, а через несколько недель устроить пышное торжество, чтобы отпраздновать свадьбу.

Бородина и Сердюков познакомилась на съемках шоу «Последний герой» в 2024 году, где Ксения была ведущей, а Николай — участником. Уже в декабре того же года пара объявила о помолвке.

Для Бородиной этот брак стал третьим. Ее первый супруг — бизнесмен Юрий Будагов, которому Ксения родила дочь Марию. Во второй раз телеведущая вышла замуж за Курбана Омарова. В этом браке у нее родилась дочь Теона.

Ранее телеведущая Дана Борисова призвала Бородину отменить свадьбу с Сердюковым. Она назвала избранник Ксении «абьюзером» и «маньяком».