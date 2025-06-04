Телеведущая Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова
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42-летняя телеведущая Ксения Бородина официально стала супругой 36-летнего блогера Николая Сердюкова. Свои отношения пара оформила 3 июня, сообщает Super.ru.
Бородина расписалась со своим возлюбленным в загсе «Барвиха Luxury Village». На церемонии присутствовали только родные и близкие молодоженов.
Влюбленные решили улететь на отдых, а через несколько недель устроить пышное торжество, чтобы отпраздновать свадьбу.
Бородина и Сердюков познакомилась на съемках шоу «Последний герой» в 2024 году, где Ксения была ведущей, а Николай — участником. Уже в декабре того же года пара объявила о помолвке.
Для Бородиной этот брак стал третьим. Ее первый супруг — бизнесмен Юрий Будагов, которому Ксения родила дочь Марию. Во второй раз телеведущая вышла замуж за Курбана Омарова. В этом браке у нее родилась дочь Теона.
Ранее телеведущая Дана Борисова призвала Бородину отменить свадьбу с Сердюковым. Она назвала избранник Ксении «абьюзером» и «маньяком».