«Абьюзер и маньяк»: Борисова призвала Бородину отменить свадьбу с Сердюковым

Как отметила звезда, избранник экс-телеведущей «Дома-2» имеет проблемы с агрессией и испортит жизнь девушке. Борисова недоумевает, как звезда могла выбрать себе такого спутника жизни, ведь, по ее мнению, Сердюков является «настоящим абьюзером» и «маньяком».

Телеведущая вспомнила, что имела возможность увидеть новую пару на съемках проекта «Сокровища императора». Уже там Борисова была шокирована отношением мужчины к Бородиной.

«Это был отборный мат в адрес Бородиной. Словом, она дура, если честно, настолько не разбираться в мужчинах. Она еще хочет замуж за него выйти. Просто треш, если честно», — заявила звезда.

В заключение телеведущая заявила, что больше никогда не хотела бы встречаться и пересекаться с Бородиной и ее будущим мужем.