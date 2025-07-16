Россиянам ответили, как справиться с профессиональным выгоранием

Стало известно, как справиться с профессиональным выгоранием в условиях современного ритма жизни, высокой загрузки и постоянного стресса, сообщает Общественная Служба Новостей .

Так, при наличии признаков выгорания в первую очередь необходимо прекратить дальнейшее истощение и дать возможность организму восстановить хотя бы минимальный набор ресурсов. Для этого необходимо соблюдать четкий баланс между работой и отдыхом, научиться говорит «нет» дополнительным задачам, которые превышают имеющиеся ресурсы и время. Также хорошей привычкой станет практика цифрового детокса, когда человек отграничивает время на проверку рабочих писем, уведомлений вне рабочего времени.

Распространенной проблемой является и искаженными убеждениями о работе, ответственности и возможностях. Важно осмыслить и пересмотреть эти вещи, избегать перфекционизма, который часто ведет к хронической перегрузке.

Также при выгорании нельзя требовать от себя немедленного возвращения к прежней продуктивности. Восстановление зачастую является длительным делом, требующего терпения. Лучше начинать с малого, возвращаться к привычному постепенно.

Не менее важным пунктом является контроль эмоций на рабочем месте. Когда возникают первые признаки напряжения, лучше взять короткую передышку и отвлечься, чтобы не потерять тонус. Рабочее окружение тоже играет большую роль. Важно окружить себя людьми, которые будут понимать состояние и смогут в нужные моменты подменить или просто поговорить.