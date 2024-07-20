Башмет: в спектакле «Бедные люди» соединилось творчество двух гениев
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В представленном на фестивале в Зарайске спектакле «Бедные люди» соединилось творчество двух гениев: Достоевского и Чайковского, сообщил журналистам народный артист России Юрий Башмет.
«С Евгением Мироновым мы делаем не первый проект. Когда Женя мне предложил подобрать музыку под спектакль-концерт „Бедные люди“, я долго думал, какая музыка подойдет под это творчество», — сказал Башмет.
Он добавил, что первая мысль при обдумывании данного предложения была следующая: если текст одного автора, то и музыка должна быть одного композитора.
«Конечно, среди достойнейших был выбран Петр Ильич Чайковский за его многогранность и разносторонность», — отметил Башмет.
Народный артист добавил, что Чайковский лучше всех рассказал о человеческих чувствах — он видел глубже и шире других мастеров, он романтик.
«Таким образом соединились два гения», — резюмировал Башмет.
Спектакль-концерт «Бедные люди» в постановке Мурата Абулкатинова по первому роману Достоевского с участием Евгения Миронова и Юлии Хлыниной в сопровождении Камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством дирижера Юрия Башмета проходит в Зарайске в рамках фестиваля-путешествия «Достоевский».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей на фестиваль-путешествие «Достоевский».
«Спасибо художественному руководителю фестиваля Евгению Миронову, вместе мы постарались объединить творчество Федора Михайловича и современные жанры: театр, перформансы, саунд-арт и современное искусство», — заявил Воробьев.