Арт-фестиваль «Территория САТУРН — 2026» прошел в Раменском округе

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Юбилейный X открытый арт-фестиваль «Территория САТУРН — 2026» состоялся в Раменском округе. В программе были мастер-классы, выставки и концерты с участием местных коллективов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На фестивальной площадке работали творческие и интеллектуальные мастер-классы. Гости знакомились с различными направлениями искусства, пробовали себя в декоративно-прикладном и изобразительном творчестве, играли в шахматы и открывали новые увлечения.

В выставочном пространстве представили экспозицию «Тебе, мой славный город!», посвященную 100-летию Раменского. В нее вошли работы, вдохновленные историей и знаковыми местами города.

После торжественного открытия на сцене прошла праздничная программа «Слава России!». Затем выступили участники фестиваля «Созвездие раменских талантов». В течение дня зрители поддерживали артистов разных жанров.

Для юных гостей организовали игровую программу. Фестиваль завершился награждением участников и яркими выступлениями на главной сцене.

В числе участников — детская школа искусств № 1, дома культуры «Гжелка», имени Воровского, «Константиновский», «Родники», «Строитель» (филиал КДЦ «Гжельский»), «Чулковский» (филиал ДК «Константиновский»), социальный центр ГБУ СО МО КЦСОР и центр культурного развития «Гармония».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.