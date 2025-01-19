Андрей Макаревич* начал распродавать имущество в Израиле

Макаревич* начал распродажу с кухонного стола и восьми стульев с соломенным покрытием. Рокер указал, что мебель сделана из благородной древесины и находится в идеальном состоянии. Стол и стулья купили за два дня, объявление он уже удалил.

До этого Федеральная налоговая служба закрыла московскую фирму музыканта, через которую он планировал пропагандировать «философию ненасилия». Он хотел проводить лекции и тематические встречи, вести пиар «бархатных революций». Однако передумал после того, как Израиль вторгся в Газу. С этого времени фирма была неактивна.

Известно, что суд лишил Макаревича* и бренда «Самый смак». Покинувший Россию рокер сейчас занимается продажей вина и изредка выступает перед публикой. За один корпоратив он берет 100 тысяч евро (около 10 млн рублей). В гримерку он просит принести водку, домашние соленья и форшмак.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Макаревич* зарабатывал в России от 6 до 8 миллионов рублей за концерт, что могло позволить ему владеть значительным количеством недвижимости в стране. Он отметил, что музыкант может тайно продавать свои активы.

* Признан иностранным агентом на территории России.