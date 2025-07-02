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Из-за ДТП между легковой машиной и грузовиком на МКАД есть один погибший

Один человек погиб после столкновения легковой машины Volkswagen с грузовиком FAW на 33 километре МКАД. Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Москве.

После столкновения Volkswagen смяло на половину. Его 26-летний водитель получил сильные травмы. Он погиб на месте.

FAW ехал в попутном направлении. Сотрудники ГАИ порекомендовали водителям соблюдать ПДД во время передвижения по МКАД. Необходимо держаться на безопасной дистанции от других автомобилей.

Ранее военный грузовик попал в аварию в Подмосковье. Он столкнулся с легковым автомобилем. Двое человек погибли.