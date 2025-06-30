Военный грузовик с символом Z попал в ДТП в Подмосковье: есть погибшие

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Baza: двое погибли в ДТП с военным грузовиком и легковушкой в Подмосковье

В подмосковном Наро-Фоминском горокруге произошла авария с участием военного грузовика и легковой иномарки Volkswagen. В результате ДТП погибли два человека, сообщает Baza .

По данным канала, КАМАЗ и Volkswagen столкнулись практически лоб в лоб. Предварительно, водитель белой иномарки выезжал на дорогу, но не заметил грузовик. После этого произошло столкновение.

В результате ДТП погибли два человека из салона легковушки, водитель военного большегруза не пострадал.

Прочие обстоятельства автоаварии выясняются.

Утром 30 июня на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве также произошла авария с участием двух автомобилей. На месте ДТП образовывалась пробка.