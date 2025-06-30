Пробка на 4,5 км: два автомобиля столкнулись на СВХ в Москве

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2 автомобиля столкнулись на СВХ в Москве

На Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе 21,3 км столкнулись две машины. В результате образовалась пробка, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте уже работают оперативные службы. Причины аварии уточняются, о пострадавших не сообщалось.

Движение в районе ДТП было затруднено на 4,5 км. Водителей призывали заранее продумать пути объезда. На данный момент движение восстановлено.

Ранее на МКАД загорелся внедорожник. По предварительной информации, легковой автомобиль врезался в поливочную машину.