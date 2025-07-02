Лакомство или пищевой мусор? Как сладости и фастфуд могут навредить здоровью

Периодически каждый человек ловит себя на мысли, что хотел бы чем-то похрустеть: съесть чипсы, попкорн и другие подобные продукты. Однако относиться к потреблению такого рода пищи нужно осторожно. Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов рассказал РИАМО, как пищевой мусор вредит здоровью и можно ли на самом деле есть чипсы без ущерба для организма.

Чипсы

Картофельные чипсы давно стали символом бездумного перекуса. По словам Белоусова, мало кто задумывается, что за этот хруст приходится расплачиваться и лишними калориями, и ухудшением здоровья. Даже если продукт сделан из натурального картофеля, это не отменяет высокого содержания крахмала и масла, которое в процессе обжарки превращается в источник канцерогенов.

«А если в основе чипсов кукурузная или пшеничная мука с ароматизаторами, то перед вами вовсе не картофельный продукт, а калорийная имитация вкуса. Усилители аромата и вкуса формируют стойкую зависимость, а масло сомнительного качества добивает даже крепкий желудок. Польза? Отсутствует полностью. Альтернатива? Да, она есть — орехи, фруктовые чипсы, ржаные сухарики. Главное — не терять чувство меры», — рассказал гастроэнтеролог.

Сладости

Многие россияне считают сладости безвредным удовольствием. Однако магазинные десерты содержат компоненты, которые негативно влияют на здоровье человека. Основу большинства кондитерских изделий составляют очищенная мука, трансжиры в маргарине и сахар. Эти ингредиенты могут вызывать нарушения в работе гормональной системы, снижать защитные функции организма и наносить вред печени и поджелудочной железе.

Существуют альтернативные варианты: человек может готовить десерты дома из натуральных продуктов или заменить традиционные сладости фруктами, ягодами и горьким шоколадом с большим процентом какао.

Фастфуд

Уличная еда привлекает людей своими аппетитными запахами и способностью быстро утолить голод. Однако бургеры, шаурма и другие подобные блюда часто содержат вредные компоненты: трансжиры, избыток соли, сахара и глутамат натрия. Кроме того, условия их приготовления не всегда соответствуют нормам безопасности.

По словам Белоусова, организм человека страдает от такой пищи, так как она тяжела для пищеварения, может вызвать воспалительные процессы и даже отравления. Тем, кто не готов полностью отказаться от любимых блюд, специалист рекомендует готовить их самостоятельно в домашних условиях. Это позволит контролировать качество всех ингредиентов и исключить использование вредных консервантов и добавок.

Готовые завтраки

Многие россияне начинают свой день с того, что они ошибочно считают здоровым питанием — красочных хлопьев, шариков и звездочек. На самом деле эти продукты содержат в основном сахар и муку, а полезных веществ в них очень мало.

После употребления такой пищи человек испытывает кратковременный подъем уровня глюкозы, за которым следует резкое снижение. Это вызывает голод и может привести к перееданию. Гораздо полезнее выбрать овсянку, приготовленную на воде или молоке. Добавление небольшого количества фруктов или ягод превратит ее в действительно питательный и вкусный завтрак.

Миф о диетической еде

«Надписи вроде „0% жира“ или „без сахара“ внушают ложное чувство безопасности. На деле же обезжиренные йогурты часто содержат крахмальные загустители и скрытые сахара, а злаковые батончики с надписью „фитнес“ включают сиропы и глазури, превращая полезный перекус в сладкую ловушку», — рассказал гастроэнтеролог.

Гораздо разумнее выбрать цельные продукты — например, натуральный йогурт с обычной жирностью, фрукты или орехи.

Газировка и соки

Свежие фрукты представляют собой отличную альтернативу напиткам с высоким содержанием сахара. В отличие от газировки, которая содержит большое количество сахара, консервантов и красителей, фрукты предлагают естественную сладость и полезные вещества.

При этом пакетированные соки также не являются альтернативой, поскольку процесс пастеризации уничтожает витамины, а добавленный сахар превращает их практически в подслащенную воду. Фрукты в свежем виде не только удовлетворяют тягу к сладкому, но и обеспечивают организм клетчаткой, которая благотворно влияет на пищеварительную систему и поддерживает здоровую микрофлору кишечника.

Что скрывается за термином «пищевой мусор»?

«Пищевой мусор — это не просто чипсы и „Кола“. Это целый пласт продуктов с минимальной пищевой ценностью и максимальной нагрузкой на организм. В эту категорию попадают консервы, плавленые сыры, соусы, полуфабрикаты и продукты быстрого приготовления. Все, что имеет длительный срок хранения, яркий вкус и требует минимум усилий в приготовлении — чаще всего именно он», — пояснил врач.

Почему важно отказаться от пищевого мусора?

Вредные пищевые привычки негативно влияют на организм человека. Они не только отражаются на внешности, но и подрывают здоровье: повышают вероятность развития диабета, вызывают гормональные сбои, тормозят метаболизм и снижают защитные функции организма.

Белоусов напомнил, что на самом деле в любом возрасте можно перейти на здоровое питание. Человеку достаточно уменьшить количество употребляемых полуфабрикатов, начать самостоятельно готовить пищу и заменить вредные продукты полезными — и результат не заставит себя ждать.