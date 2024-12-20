ФНС закрыла столичную фирму Андрея Макаревича*

Он собирался заниматься этим вместе с автором методички по «бархатным революциям» Рубеном Апресяном*.

ООО «Философия ненасилия» было зарегистрировано зимой прошлого года. Адресом указана квартира Апресяна* в московском районе Бибирево. Ранее соратник музыканта издал «Опыт ненасилия в XX столетии», книжка была написана на гранты США. В ней рассказаны методики «мирных протестов» в разных государствах.

Макаревич* планировал проводить лекции и тематические встречи, вести пиар «бархатных революций». Однако передумал после того, как Израиль вторгся в Газу. С этого времени фирма была неактивна.

Поэтому налоговики пришли проверять компанию. Они убедились, что она не работает, и закрыли ООО.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.