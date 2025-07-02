«Витаминка» не спасет: чем опасны добавки для иммунитета

Бесконтрольное использование добавок для иммунитета может не только не помочь, но и навредить, сообщила РИАМО врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«В сезон непогоды, когда солнца мало, а заболеваемость растет, вопрос о волшебных таблетках для иммунитета возникает регулярно. Но универсальных добавок, которые помогут поддержать организм и не принесут вреда, не существует. Организм не накапливает иммунитет впрок, поэтому важно работать над укреплением здоровья каждый день, всю жизнь», — сказала Уланкина.

Она добавила, что здоровое питание, движение и сон должны войти в привычку — в этом случае дополнительных препаратов обычно не требуется.

«Есть витамины, дефицит которых действительно распространен. Например, витамин D — в средней полосе он снижается уже с конца лета, особенно в пасмурную и дождливую погоду. Его нехватка сказывается на иммунной системе, плотности костей, настроении и даже гормональном фоне. Но принимать его без анализов и назначения врача не стоит: передозировка не менее опасна, чем дефицит, и может привести к тяжелым, необратимым осложнениям», — рассказала врач.

Уланкина уточнила, что это и касается железа, цинка, витаминов группы B. Дефициты этих веществ могут вызывать слабость, сонливость, частые простуды, снижение концентрации. Но без обследования сложно понять, что именно снижено, а что нет.

«Если же есть какие-то нарушения, из-за которых организм недополучает питательных веществ или слишком быстро их теряет, важно обратиться к врачу и пройти обследование. Часто за недостатком „витаминов“ скрываются гораздо более серьезные проблемы, например, хронические заболевания, о которых человек может даже не подозревать. Прием добавок может временно замаскировать симптомы, а состояние без правильного лечения будет только ухудшаться — это очень опасно», — предупредила специалист.

Эксперт отметила, что в случае иммуномодуляторов и стимуляторов, их бесконтрольный прием также опасен. Такие препараты могут активировать скрытые аутоиммунные процессы или усилить воспаление.