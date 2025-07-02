Сильный ветер и дождь будут в Московском регионе 2 июля

Днем 2 июля в Москве и области ожидается от 18 до 20 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В среду в Московском регионе будет облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от 13 до 15 градусов тепла. Будет облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь, местами умеренный. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что в ближайшее время купальный сезон в Москве не возобновится. Температура воды в водоемах мегаполиса до сих пор меньше оптимальных значений.