Американскую певицу Тейлор Свифт признали лучшим артистом XXI века

В статье отметили, что рейтинг, подводящий итоги первой четверти XXI века, был составлен с учетом успехов музыкантов в хит-парадах Billboard Hot 100 и Billboard 200.

«Тейлор Свифт заняла 1 место в ретроспективном чарте Billboard, что говорит о ее выдающемся влиянии на музыкальную индустрию с момента дебюта на хит-парадах в 2006 году», — говорится в публикации.

Американская певица начала профессиональную карьеру в 2005 году, подписав контракт с лейблом Big Machine Records. За это время Тейлор Свифт выпустила 14 альбомов. Ее композиции регулярно занимают лидирующие места в хит-парадах, а певица четырежды возглавляла ежегодный рейтинг лучших исполнителей.

Ранее стало известно, что песня девочек из России «Сигма-бой» попала в топы зарубежных чартов. Композиция покорила все соцсети, включая американский, европейский и арабский TikTok.