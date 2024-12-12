«Сигма-бой»: песня двух девочек из России взорвала мировые чарты

Песня двух российских девочек стала международным хитом. Ее написал автор саундтрека «Лунтика» Михаил Чертищев и певец Мукка (Серафим Мукка), который пел про «Девочку с каре», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Исполняют новый мировой хит 11-летняя Светлана Чертищева, известная как Betsy, и 12-летняя Мария Янковская.

Пеня «Сигма-бой» вышла 4 октября. За последний месяц ей заполнены все соцсети, включая американский, европейский и арабский TikTok. Так, блогер Nico включает песню в метро в Берлине и пишет видео с другими пассажирами. А египтяне с помощью искусственного интеллекта «заставляют петь песню» президента страны Ас-Сиси.

«Сигма-бой» оказалась на вершине топа Viral Songs Global в Spotify. Юная певица Betsy ранее попадала в чарты: песня «Симпл-димпл, поп-ит, сквиш» была популярна в Азии. Автор ее треков — отец девочки Михаил Чертищев. Еще мужчина пишет саундтреки к мультфильмам.

Чертищев рассказал, что песня «Сигма-бой» написана вместе с Серафимом Муккой. Также она обогнала по популярности трек про симпл-димпл.

«Я не придумываю песни специально, в голову приходят фразы, я записываю их на диктофон и оцениваю их виральность. Так было и с фразой „Сигма-сигма-бой“. Песни так хорошо заходят за рубежом из-за того, что я прорабатываю фонетику», — пояснил автор.

Он добавил, что ему поступило много предложений, касающихся сотрудничества по треку. Например, немецкий диджей сделал ремикс, который может стать международным хитом.