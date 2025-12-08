Американский рэпер Flo Rida выступит в Москве

Американский рэп-исполнитель Трэмар Диллард, известный как Flo Rida, выступит в Москве. У артиста запланировано сразу два концерта — 8 и 9 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Say Agency.

Шоу рэпера состоятся на «ЦСКА Арене». Затем Flo Rida отправится в Краснодар, где 11 марта даст концерт в «Баскет-холле». Тур завершится в Новосибирске 14 марта. Там артист выступит на «Сибирь-Арене». В столице и Новосибирске рэпер споет на сцене с обзором в 360 градусов.

Диллард обрел популярность после выхода трека Low, написанного совместно с продюсером и певцом Фахимом Наджимом, известным как T-pain. В течение 10 недель эта песня удерживала лидерство в чарте Billboard Hot 100.

Ранее стало известно, что певец Ваня Дмитриенко увеличил стоимость корпоративов на 2 млн рублей за 2 месяца, теперь его выступление стоит 7 млн рублей. Это произошло после того, как звезде удалось собрать первый стадион в Москве.

