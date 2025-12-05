Ценник взлетел: за сколько Ваня Дмитриенко готов выступить на корпоративах

сегодня в 11:29

Певец Ваня Дмитриенко поднял ценник за корпоративы до 7 млн рублей

Певец Ваня Дмитриенко увеличил стоимость корпоративов на 2 млн рублей за 2 месяца, теперь его выступление стоит 7 млн рублей. Это произошло после того, как звезде удалось собрать первый стадион в Москве, сообщает SHOT .

В сентябре стоимость выступления Дмитриенко на частных мероприятиях составляла 5 млн рублей. Теперь она увеличилась до 7 млн.

Частные выступления у Дмитриенко покупают довольно часто. У артиста есть всего нескольких свободных дат перед Новым годом.

За дополнительный гонорар Дмитриенко может спеть «Силуэт» с артисткой Анной Пересильд, которая является его девушкой. Пара берет общие заказы на следующий год.

