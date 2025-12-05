Ценник взлетел: за сколько Ваня Дмитриенко готов выступить на корпоративах
Фото - © Okras. Собственная работа/Wikipedia.org
Певец Ваня Дмитриенко увеличил стоимость корпоративов на 2 млн рублей за 2 месяца, теперь его выступление стоит 7 млн рублей. Это произошло после того, как звезде удалось собрать первый стадион в Москве, сообщает SHOT.
В сентябре стоимость выступления Дмитриенко на частных мероприятиях составляла 5 млн рублей. Теперь она увеличилась до 7 млн.
Частные выступления у Дмитриенко покупают довольно часто. У артиста есть всего нескольких свободных дат перед Новым годом.
За дополнительный гонорар Дмитриенко может спеть «Силуэт» с артисткой Анной Пересильд, которая является его девушкой. Пара берет общие заказы на следующий год.
