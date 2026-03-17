Народная артистка СССР Алла Пугачева вышла на публику в 37-летнем бомбере. Соответствующее фото певица опубликовала в своем Instagram*.

На снимке 76-летняя исполнительница хита «Позови меня с собой» предстала в джинсах, серебристых кедах и розовой вязаной кофте. Сверху певица надела куртку с принтом в виде различных лоскутов ткани.

Подписчики обратили внимание, что в 1989 году артистка снималась в плаще из похожего материала в клипе «Фотограф». Поклонники предположили, что спустя годы плащ был перешит в бомбер, и теперь исполнительница снова его носит.

Ранее певицу Аллу Пугачеву заметили с тростью во время прогулки с супругом Максимом Галкиным**.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

**Физлицо признано иноагентом в РФ.

