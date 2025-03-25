Актеры Аверин, Михалкова и Олешко получили звание «Народный артист России»

Президент России Владимир Путин в День работника культуры подписал указ о присвоении звания «Народный артист России» сразу трем знаменитым актерам театра и кино — Максиму Аверину, Александру Олешко и Анне Михалковой. Об этом говорится на официальном сайте опубликования правовых актов РФ .

«За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почетное звание „Народный артист Российской Федерации“ Аверину Максиму Викторовичу, <…> Михалковой Анне Никитичне, <…> и Олешко Александру Владимировичу», — говорится в подписанном Путиным указе.

Помимо Аверина, Михалковой и Олешко, звание «Народного артиста России» получили еще пять человек. Одной из них стала артистка балета Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Академический театр балета Бориса Эйфмана» Мария Абашова. Имена всех народных артистов, получивших звание 25 марта, перечислены на 12 и 13 страницах президентского указа.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого работников культуры поздравили с профессиональным праздником.