В Подмосковье работников культуры поздравили с профессиональным праздником

День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта. Этот профессиональный праздник посвящен деятелям культуры и искусства, людям творческих профессий, а также хранителям и популяризаторам культурного наследия, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Работники сферы культуры, по словам секретаря Московского областного отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, приумножают культурное наследие Подмосковья, помогают жителям, в первую очередь детям, реализовать свои таланты.

«Благодаря вам, местом притяжения являются наши музеи, театры, культурно-досуговые учреждения, библиотеки и школы искусств. У нас проводятся уникальные выставки, концерты и фестивали. Отдельное внимание уделяется сохранению народных художественных промыслов. Вместе с вами мы делаем все для того, чтобы в Подмосковье всегда была яркая культурная жизнь. Для этого продолжаем реконструировать и ремонтировать наши культурно-досуговые учреждения, обновлять детские школы искусств и оснащать их всем необходимым», — сказал Игорь Брынцалов.

Так, в Московской области в текущем году будет открыто 9 модельных библиотек, будет проведен ремонт 10 культурно-досуговых учреждений в сельской местности, в планах — закупить музыкальное оборудование в 58 учреждений дополнительного образования. В Электростали откроется школа креативных индустрий, а также, будет проведено техническое оснащение 7 детских и кукольных театров. На укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек будет выделено 82 миллиона рублей.

Как рассказала региональный координатор федерального партийного проекта «Культура малой Родины», председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линара Самединова, за последние годы в Московской области удалось модернизировать 30 модельных библиотек, обновить дома культуры, провести ремонты в детских школах искусств, поддержать театры малых городов.

«Культура — это спектакли, которые заставляют нас задуматься, музыка, пробуждающая эмоции, книги, которые учат чувствовать. Это наши традиции, история, общий язык, который объединяет поколения. Без культуры нет будущего, потому что именно она формирует ценности и делает нас настоящими. Уверена, что работник культуры — это призвание. Это бесконечное терпение педагога в детской школе искусств, вдохновение художника, магия театрального закулисья, скрупулезный труд музейного сотрудника, забота библиотекаря, подбирающего ту самую книгу, которая изменит чью-то жизнь. Спасибо каждому из вас за вашу работу, за вашу любовь к делу, за ваш талант. За то, что, несмотря на все сложности, вы продолжаете вдохновлять, развивать, хранить культуру Подмосковья и всей России», — прокомментировала Самединова.

В Подмосковье местные отделения «Единой России» организовали торжественные мероприятия, встречи, вручение благодарственных писем и памятных подарков людям, посвятивших свою жизнь развитию искусства и культуры. Кроме этого, депутатский корпус и активисты провели мониторинг объектов культуры, реконструкция и строительство которых были включены в Народную программу «Единой России».

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

В Королеве депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Керселян с Благочинным Королевского церковного округа Отцом Димитрием приняли участие в торжественном мероприятии «Культура, ты в сердце моем», где вручили награды Мособлдумы лучшим сотрудникам отрасли.

Сергей Керселян обратил внимание на то, что в 2024 году в округе завершено строительство нового здания Детской музыкальной школы микрорайона Юбилейный на 600 учащихся, а для Делового и культурного центра «Костино» приобретено световое и звуковое оборудование.

В Павловском Посаде активисты «Единой России» рамках Народной программы и партийного проекта «Культура малой Родины» провели мониторинг ДК «Павлово-Покровский» после капитального ремонта крыши. Осмотрели помещения второго этажа и главного зала, а также обсудили размещение кружков и секций.

Дворец культуры «Павлово-Покровский» играет важную роль в жизни округа. Здесь ежегодно проходят официальные мероприятия Международного кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова, а также концерты и театральные постановки с участием известных российских артистов. Учреждение объединяет порядка 20 творческих направлений, включая цирковое, хореографическое, вокальное и театральное искусство.

«ДК всегда был центром притяжения для жителей — здесь работают кружки для детей и представителей старшего поколения, развиваются танцевальные, музыкальные и театральные коллективы. На время ремонта все клубные формирования продолжали свою работу на других площадках, но возвращение в обновленное здание долгожданное событие», — отметил депутат муниципального Совета депутатов Павел Ненашев.

Мастер-класс для юных жителей Мытищ прошел в местной общественной приемной партии «Единая Россия». Урок по театральному мастерству и искусству работы артиста-кукловода провел депутат Совета депутатов от фракции «Единая Россия», художественный руководитель Мытищинского театра кукол «Огниво» Алексей Гущук. Участники мероприятия смогли окунуться в мир кукольного театра, познакомиться с тонкостями профессии.

В преддверии Дня работника культуры в долгопрудненском театре «Город» артисты православного театра «Отрок» из Луганска показали сказку о силе молитвы. По инициативе долгопрудненского отделения партии «Единая Россия» вход на спектакль стал бесплатным для семей участников СВО, многодетных и малообеспеченных жителей Долгопрудного. Директор театра «Город» Жаннета Арутюнян отметила огромное участие «Единой России» в организации визита луганского театра в Долгопрудный и в системной поддержке всего рабочего процесса в театре.

Спектакль «Душа-Царевна, автором которого стал монах Евгений Санин, изначально написан в жанре сказки — рассказывающей о благостной силе молитвы, помогающей преодолеть зло, победить врагов и выстоять в самые тяжелые времена. Почетным гостем показа стала депутат Народного Совета Луганской Народной Республики Светлана Гизай, которая приехала в Долгопрудный с целью поддержать ребят.

«Долгопрудный хорошо известен на территории Донбасса, а артисты театра „Город“ всегда дорогие гости — как в военных подразделениях, так и в мирных поселениях, куда практически каждый месяц они приезжают со спектаклями и концертами. Мы очень благодарны театру „Город“ и долгопрудненским партийцам за то, что они вдохновили наших ребят на участие в фестивали и помогли организовать их приезд», — рассказала Светлана Гизай.