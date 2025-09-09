сегодня в 23:01

Актеру Александру Збруеву стало плохо в Ленкоме перед спектаклем

9 сентября в день 250-го показа спектакля «Вишневый сад» народный артист РСФСР Александр Збруев пожаловался на недомогание. Из-за самочувствия актер так и не вышел на сцену, сообщает Mash .

Збруев, исполняющий роль брата главной героини, почувствовал головокружение и слабость незадолго до начала представления. Из-за этого актера в срочном порядке пришлось заменить.

Медики, вызванные в театр, после осмотра разрешили актеру вернуться домой, рекомендовав отдых и постельный режим. Госпитализация Збруеву не потребовалась.

Поклонники творчества 87-летнего артиста, пришедшие на юбилейный спектакль, были разочарованы. Вместо Збруева на сцену вышел другой актер. Роль пришлось срочно передать его коллеге.

Ранее сообщалось, что в начале 2025 года Збруев попал в больницу. Однако сам он назвал госпитализацию «плановой штукой».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.