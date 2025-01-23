Александр Збруев назвал свою госпитализацию плановым обследованием

Народный артист РСФСР Александр Збруев прокомментировал новости о своей госпитализации.

«Это плановая штука, которую я обычно прохожу», — сказал Збруев РИА Новости.

Так актер ответил на вопрос о том, действительно ли находится в больнице, и о самочувствии.

В октябре Life.ru сообщал, что у звезды «Большой перемены» обнаружили поражение головного мозга.

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года. Он снялся во множестве известных фильмов и сериалов, таких как «Большая перемена», «Батальоны просят огня», «Содержанки», «Ты у меня одна», «Шут Балакирев». Артист выступает на сцене театра «Ленком Марка Захарова».