У актера Александра Збруева диагностировали поражение головного мозга

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Врачи выявили у народного артиста РСФСР Александра Збруева поражение головного мозга, его госпитализировали, сообщает Life.ru .

Подобная патология обычно развивается из-за острого нарушения мозгового кровообращения. Она может появиться после инсульта.

Кроме того, ранее артист жаловался на проблемы с дыханием. Он дважды вызывал скорую помощь.

В ближайшее время Збруев будет находиться под наблюдением врачей. Угрозы для его жизни нет.

Как поделились близкие актера, на сегодняшний день он чувствует себя хорошо.

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года. Он снялся во множестве известных фильмов, выступает на сцене Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова».