За актером Збруевым приехала машина реанимации

Актер Александр Збруев был вынужден во второй раз вызвать скорую помощь. У него проблемы с дыханием, сообщает SHOT .

Сегодня утром к Збруеву приезжали медики. Он жаловался на проблемы с дыханием и недомоганием. Тогда доктора порекомендовали амбулаторное лечение. Артист уверял, что почувствовал себя лучше.

После того, как доктора уехали, приступы удушья не прошли. В результате Збруев вызвал скорую во второй раз. Приехала машина реанимации, и артиста отвезли в больницу имени С.П. Боткина.

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