Актер Александр Збруев вызвал скорую помощь из-за проблем с дыханием

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Утром 4 октября скорая помощь приехала к 86-летнему актеру Александру Збруеву, который пожаловался медикам на проблемы с дыханием, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Известно, что Збруев почувствовал сильное недомогание около 9:00. Бригаду скорой помощи вызвали по его домашнему адресу на Малой Бронной улице в Москве.

Подробности о состоянии звезды драмы «Ты у меня одна» не уточняются. Известно, что решается вопрос о госпитализации артиста в одну из городских больниц.

Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР Василий Ливанов оказался в больнице. По данным СМИ, у актера заподозрили инсульт.