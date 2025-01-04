Актер Сергей Косач из сериала «Солдаты» скончался на 59-м году жизни

Выпускник режиссерского факультета ГИТИСа им. Луначарского Сергей Косач, известный массовому зрителю по сериалам «Солдаты» и «След», скончался 3 января 2025 года в возрасте 58 лет, сообщается на сайте «Кино-театр.ру» .

До работы в сериалах «Солдаты» и «След» Косач проявил себя как успешный клипмейкер, создавая музыкальные видео для звезд российской эстрады — Маши Распутиной, Александра Барыкина, Алены Апиной, Игоря Саруханова, а также групп «Технология», «Кармэн» и «Комбинация».

Свой творческий путь Косач начинал как актер в Роменском народном музыкально-драматическом театре.

Поклонники пишут соболезнования в соцсетях. Где и когда похоронят актера, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что 3 января также скончался заслуженный артист России Александр Зотов. Ему было 69 лет.