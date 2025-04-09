Актер Панкратов-Черный прокомментировал освобождение Ефремова по УДО

Панкратов-Черный об освобождении Ефремова: ничего не хочу про Мишу говорить

Известный актер и режиссер Александр Панкратов-Черный пожелал здоровья Михаилу Ефремову, который покинул исправительную колонию по УДО, а также порадовался освобождению коллеги, сообщает NEWS.ru .

«Ничего не хочу про Мишу (ред. — Ефремова) говорить. Дай Бог ему здоровья. Рад, что он освободился», — отметил Панкратов-Черный.

Ранее актер Александр Михайлов, известный по роли в фильме «Любовь и голуби», также дал комментарий касательно освобождения Ефремова.

Сам Ефремов впервые пообщался с журналистами после своего выхода из колонии. Актер признался, что чувствует себя неважно.