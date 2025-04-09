Чувствую себя не очень: Ефремов дал первый комментарий после освобождения

Актер Михаил Ефремов признался журналистам, что чувствует себя неважно. Он приехал в Москву после освобождения по УДО вместе с актером и сценаристом Никитой Высоцким, сообщает SHOT .

Журналистам Ефремов сказал, что планы на жизнь у него пока отсутствуют. Он поблагодарил всех людей, кто за него переживал.

«Очень много впечатлений. Я, конечно, рад, что меня освободили», — добавил Ефремов.

Ранее сообщалось, что дочь этого актера Вера пытается выгнать толпу журналистов из подъезда его дома.