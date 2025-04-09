Актер Михайлов прокомментировал выход Ефремова из колонии по УДО

Ефремов покинул исправительное учреждение, воспользовавшись правом на условно-досрочное освобождение, 9 апреля 2025 года.

«Не хотелось бы судить, я этого не люблю. Но все равно после такого события человек сломанным выходит. Сделанного не вернешь, каждый отвечает за свои поступки, и он ответил. Пойдет ли этот опыт ему на пользу? Может быть. Все зависит от того, есть ли у человека внутренний стержень», — отметил Михайлов.

Трагическая авария, в которой по вине Ефремова погиб человек, случилась 8 июня 2020 года. Актер провел в колонии приблизительно четыре с половиной года. Ходатайство об УДО он направил в феврале текущего года, а 24 марта 2025 года судебные органы удовлетворили его запрос.