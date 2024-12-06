Ахеджакову в «Иронии судьбы» хотят заменить на Боярскую с помощью нейросети

Изображение актрисы Лии Ахеджаковой в известном фильме «Ирония судьбы, или с легким паром» хотят заменить на облик Лизы Боярской. Для этого общественный деятель Елена Крайт предлагает использовать нейросеть, сообщает SHOT .

Она обратилась в Минкультуры РФ с таким требованием после того, как Ахеджакова сказала «Слава Украине»* во время выступления в Лос-Анджелесе.

Общественный деятель Виталий Бородин уверен, что многим россиянам будет неприятно смотреть культовый новогодний фильм с артисткой, которая поддерживает ВСУ. Особенно негативные эмоции артистка будет вызывать у солдат российских войск, сражающихся в зоне спецоперации, и их близких.

После сказанной фразы Ахеджакову призвали лишить звания народной артистки России. Ее также потребовали признать иноагентом.

*Относится к атрибутике организации, включенной Минюстом РФ в перечень нацистских.