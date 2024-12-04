Звезду «Служебного романа» требуют лишить звания народной артистки РФ

Общественники потребовали признать иностранным агентом и лишить звания народной артистки РФ известную актрису театра и кино Лию Ахеджакову. Причиной стала фраза «Слава Украине!», которую звезда «Служебного романа» произнесла после спектакля в Лос-Анджелесе, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как 86-летняя Лия Меджидовна принимает цветы и благодарность от поклонников после спектакля «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе. Затем одна из зрительница говорит спасибо актрисе «за Украину», на что Ахеджакова отвечает фразой «Слава Украине!».

Обращение с требованием признать актрису иноагентом и лишить звания народной артистки России в Минюст поступило от общественников из движения «Сорок сороков». По мнению авторов инициативы, своими действиями Ахеджакова порочит высокое звание народного артиста РФ.

Кроме того, актриса представляет свой спектакль «Мой внук Вениамин» исключительно за рубежом, где также выступает с политическими высказываниями.