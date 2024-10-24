Агент Гуфа не опроверг информацию о нахождении артиста в рехабе

Агент Гуфа: в СМИ много дезинформации о местонахождении артиста

Агент рэпера Гуфа не стал опровергать информацию о том, что артист находится в реабилитационном центре в Наро-Фоминске, однако не стал углубляться в детали, сообщает aif.ru .

В разговоре с корреспондентом он отметил, что не считает важным местоположение Гуфа и указал на распространение дезинформации в СМИ.

«Я не это опровергаю (нахождение рэпера в рехабе - ред.), а в целом говорю, что у них много всякой полной дезинформации, кто им это говорит вообще. Много неправды», — добавил агент.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Гуф поступил в реабилитацию, вероятно, чтобы избежать ареста, связанного с инцидентом в бане.

Предполагается, что, если рэпер останется в центре более трех месяцев, это позволит ему избежать наказания за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, что в отношении рэпера Алексея «Гуфа» Долматова возбудили уголовное дело. Рэп-исполнитель избил сотрудника полиции в бане и отнял его мобильный телефон.