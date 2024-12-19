Агата Муцениеце и Иван Чуйков вспомнили о страстном поцелуе

Актриса Агата Муцениеце и ее коллега Иван Чуйков вспомнили о страстном поцелуе, который у них произошел на публике. Артисты прокомментировали это событие на шоу «Сплетница» с Кариной Нигай, сообщает Super .

Официально Муцениеце и Чуйков не признавались в том, что между ними. Друг о друге они только шутили. Однако в мае 2024 года поцеловались на публике, чем вызвали волну слухов об отношениях.

На выпуске шоу «Сплетница» Карина Нигай странно отреагировала, когда рассказывала о поцелуе Муцениеце и Чукова на мероприятии.

«Ты брезгливо как будто. Тебе не понравилось?» — почти одновременно спросили звезды.

Ранее сообщалось, что сын Муцениеце Тимофей отказывался возвращаться от отца актера Павла Прилучного к ней.