Агата Муцениеце и Иван Чуйков вспомнили о страстном поцелуе
Актриса Агата Муцениеце и ее коллега Иван Чуйков вспомнили о страстном поцелуе, который у них произошел на публике. Артисты прокомментировали это событие на шоу «Сплетница» с Кариной Нигай, сообщает Super.
Официально Муцениеце и Чуйков не признавались в том, что между ними. Друг о друге они только шутили. Однако в мае 2024 года поцеловались на публике, чем вызвали волну слухов об отношениях.
На выпуске шоу «Сплетница» Карина Нигай странно отреагировала, когда рассказывала о поцелуе Муцениеце и Чукова на мероприятии.
«Ты брезгливо как будто. Тебе не понравилось?» — почти одновременно спросили звезды.
Ранее сообщалось, что сын Муцениеце Тимофей отказывался возвращаться от отца актера Павла Прилучного к ней.