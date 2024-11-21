Сын Тимофей уже месяц отказывается возвращаться от Прилучного к Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце на протяжении месяца не забирает сына у бывшего мужа Павла Прилучного. Их общий ребенок не хочет возвращаться к матери, сообщает SHOT .

Суд постановил, что 11-летний Тимофей должен жить с Муцениеце. Актрисе предоставили исполнительный лист. Однако она пока не показала его юристам Прилучного, хотя с момента вынесения решения суда прошло около месяца.

Адвокат актера считает, что Муцениеце не передает исполнительный лист, поскольку не хочет фиксировать факт нежелания Тимофея уезжать от отца к ней, поскольку это может повлиять на дальнейшие разбирательства. С того времени, как артистка получила исполнительный лист, она не писала ребенку сообщения, не пыталась с ним созвониться или встретиться.

Юрист Муцениеце подтвердила информацию о том, что Тимофей не желает жить с актрисой. Адвокат добавила, что передавать исполнительный лист необязательно, поскольку предписание в рамках него выполнить не получится. Чтобы решить вопрос с ребенком, бывшим супругам необходимо начать вести переговоры друг с другом и задействовать в них психолога.

Организованы психологическая и педагогическая экспертизы. По их итогам будет решено, где останется проживать ребенок. Результаты станут известны к январю 2025 года.

Ранее Муцениеце заявляла, что Тимофей уехал с Прилучным и не стал возвращаться к ней, поскольку якобы «находится под влиянием Павла и его новой жены». Сын практически не общается со своей матерью.