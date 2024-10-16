Муцениеце и Прилучный делят детей

Агата Муцениеце и Павел Прилучный, яркая пара отечественного кино, развелись четыре года назад. После расставания они хотели остаться друзьями, но стали врагами, борющимися за детей. Агата утверждает, что Павел фактически забрал у нее сына, сообщает kp.ru .

В прошлом году начался новый скандал: актриса подала иск на увеличение алиментов, так как Прилучный платил всего 100 тысяч рублей на ребенка, в то время как она требовала по миллиону. Суд частично удовлетворил требования.

Ранее Агата спокойно отправляла детей к отцу, но в начале 2024 года ситуация изменилась. Она заявила, что Павел запрещает детям забирать его подарки к себе домой. Прилучный, в свою очередь, подал встречный иск, желая определить место жительства детей. Агата считает, что Павел действует корыстно, и боится потерять дочь. В своем посте она сообщила, что сын уехал с отцом и отказался возвращаться, находясь под влиянием Прилучного и его новой супруги.

«Тима с нами почти не общается. Я не понимаю, что с этим делать. Сын сам просит оставить его в покое. Я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время все покажет», — прокомментировала актриса на своей странице.

Агата Муцениеце поделилась своими переживаниями о том, что ее сын Тимофей не был дома с августа, и Мия скучает по брату и отцу. Актриса собирается в отпуск и, несмотря на предостережения близких, отдала дочь Павлу на оставшиеся каникулы, несмотря на риски. Она выражает беспокойство о том, что может потерять связь с детьми, и сожалеет о подаче иска на алименты, так как это негативно сказывается на ее материнских чувствах и отношениях между детьми.