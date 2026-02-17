51-летняя Пенелопа Крус показала новое откровенное фото со съемки для L’Officiel

Известная испанская актриса и модель Пенелопа Крус поделилась в Instagram* новым откровенным снимком со съемок для итальянской версии журнала L’Officiel.

На черно-белом снимке 51-летняя звезда запечатлена в мини-платье. Она расстегнула его и продемонстрировала фигуру в боди, которое надела поверх колготок. Также Крус предстала перед камерой в кожаных сапогах с голенищами до бедра и на шпильках.

Поклонники оказались в восторге от образа звезды «Бандиток» и «Ванильного неба». В комментариях они писали: «Самая красивая и талантливая актриса», «Богиня, как всегда, прекрасна», «Какая ты красивая», «Королева», «Потрясающая женщина».

Ранее российская актриса Ирина Горбачева опубликовала в соцсетях серию снимков с отдыха на Бали, на которых 37-летняя звезда предстала полностью обнаженной.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

