37-летняя Ирина Горбачева снялась обнаженной на пляже

Российская актриса театра, кино и телевидения Ирина Горбачева опубликовала в соцсетях серию снимков с отдыха на Бали, на которых 37-летняя звезда предстала полностью обнаженной.

На опубликованных кадрах видно, как актриса отдыхает одном из пляжей. При этом на Ирине отсутствует купальник, а из одежды на ней только шляпка.

«Спасибо за то, что вы настоящая!», «Восхищена вами», «Вы очень честная, спасибо вам», «Потрясающе выглядите», «Какие живые и яркие фото», — восторгались Грачевой подписчики.

Ранее Горбачева опубликовала в соцсетях серию черно-белых снимков без какой-либо ретуши, признавшись, что за последние 6 месяцев поправилась на 13 кг.

Актриса получила широкую известность благодаря ролям в такие проектах как «Чики», «Внутри Лапенко», «Тренер», «Бременские музыканты», «Дыхание» и др.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.