Потолстевшая звезда сериала «Чики» Горбачева показала честные фото в белье

Российская актриса Ирина Горбачева, известная по сериалу «Чики», показала подписчикам свои перемены во внешности. В соцсетях 37-летняя артистка опубликовала серию черно-белых снимков без какой-либо ретуши, признавшись, что за последние шесть месяцев поправилась на 13 килограммов, пишет «Царьград» .

Фото - © @irina_gorbacheva Фото - © @irina_gorbacheva Фото - © @irina_gorbacheva

Сейчас вес актрисы составляет 86 килограммов. По словам Горбачевой, последние полгода выдались непростыми для нее: на состояние организма повлияли затяжной стресс, проблемы со здоровьем и новые влюбленности. Кроме того, на режим дня наложились бытовые хлопоты, связанные с ремонтом, и новые влюбленности.

Артистка подчеркнула, что учится заново любить свое тело, дистанцируясь от негативного опыта прошлых отношений, где ее критиковали за «лишние килограммы». По словам Горбачевой, она больше не намерена изнурять себя жесткими диетами и бесконтрольными тренировками.

«Я действительно стараюсь смотреть на себя заново и другими глазами. Не глазами бывших, которые за лишние килограммы могли подщипнуть и сказать „ой, а что это у нас такое?“» — призналась звезда.

Горбачева отметила, что теперь она возвращается в форму под присмотром врачей и специалистов, которые работают с телом через бережное отношение, а не через принуждение.

