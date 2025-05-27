170 л супа из спаржи сварили в Озерах на международном гастрофестивале

170 литров супа из спаржи сварили в Озерах на международном гастрономическом фестивале. Все желающие могли насладиться вкусом восхитительного блюда бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.

А еще профессиональные повара делились рецептами. Традиционно парк «Сосновый бор» стал местом проведения этого яркого события, которое состоялось в рамках проекта губернатора Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье».

Спаржа давно перестала быть просто полезным овощем. Она стала настоящей звездой среди ингредиентов благодаря своей универсальности и удивительному вкусу. Ее добавляют в самые разные блюда — от классических гарниров до необычных десертов.

Фестиваль объединил тысячи любителей вкусно покушать и познакомиться с оригинальными рецептами. Организаторами стали местные фермеры, создатели хозяйства по выращиванию спаржи «Эколомна» Виктор Рымов и Николя Буассе при поддержке международного альянса профессиональных кулинаров и администрации округа.

Для гостей подготовили увлекательную программу, включающую дегустацию свежих блюд, мастер-классы от профессиональных шеф-поваров и ярмарку фермерских продуктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.