Зеленый логотип станет нормой: веган-маркировка меняет рынок алкоголя

В долгосрочной перспективе наличие веганской маркировки станет стандартом для компаний, ориентированных на экспорт и борьбу за полки крупных ритейлеров, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан.

«В долгосрочной перспективе наличие такой маркировки станет стандартным требованием для экспортно ориентированных компаний и тех, кто стремится занять лидирующие позиции в ритейле. Маркетинговая составляющая здесь безусловно присутствует, но она базируется на реальных изменениях в технологических процессах», — сказал Кырлан.

Он пояснил, что бренды, которые первыми получают подобные сертификаты, снимают сливки за счет эффекта новизны и формируют имидж прогрессивных и ответственных производителей.

«Это инвестиция в репутационный капитал, которая окупается за счет привлечения новой узкоспециализированной, но крайне преданной аудитории. В будущем мы увидим масштабирование этой практики, так как запрос на этичное потребление перестал быть временным трендом и превратился в устойчивый образ жизни миллионов людей», — отметил эксперт.

Ранее Роскачество выдало первый в России сертификат соответствия на веганскую алкогольную продукцию. Обладателем сертификата стало предприятие «Башспиртпром» из Республики Башкортостан.

Сертификат подтверждает, что бальзамы, уксус и другая продукция предприятия соответствуют ГОСТу, который устанавливает жесткие требования к отсутствию животных компонентов, в том числе на молекулярном уровне. Проверку провел аккредитованный орган по сертификации «Роскачество — Веган».

