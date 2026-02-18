сегодня в 10:20

Роскачество сертифицировало первый веганский алкоголь в России

Роскачество выдало первый в России сертификат соответствия на веганскую алкогольную продукцию, сообщает ТАСС .

Обладателем сертификата стало предприятие «Башспиртпром» из Республики Башкортостан.

Сертификат подтверждает, что бальзамы, уксус и другая продукция предприятия соответствуют ГОСТу, который устанавливает жесткие требования к отсутствию животных компонентов, в том числе на молекулярном уровне. Проверку провел аккредитованный орган по сертификации «Роскачество — Веган».

Теперь производитель может наносить на упаковку специальный знак, утвержденный по итогам всероссийского голосования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.