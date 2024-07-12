«Ъ»: запрет на экспорт бензина из РФ могут сохранить до конца августа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдвинула предложение о сохранении запрета на экспорт бензина до конца августа, сообщает « Коммерсант ».

Такую инициативу ФАС выдвинула 8 июля, и ее поддержал вице-премьер РФ Александр Новак. Предложение связано с ростом биржевой стоимости топлива до рекордных значений за 2024 год. Это происходит на фоне сезонного повышения спроса, тогда как выпуск бензина не увеличивается.

В ФАС считают, что ограничение на экспорт бензина в августе позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса и обеспечит ценовую стабильность и доступность топлива.

Ранее правительство РФ приостановило временный запрет на экспорт бензина до конца июля. Решение по экспорту на август будут принимать, исходя из вопроса насыщения внутреннего рынка топлива.