Замглавы Минтруда РФ Пудов: более 6 млн россиян получают соцдоплату к пенсии

Федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии получают 3 040 млн жителей РФ. Региональную социальную доплату (РСД) переводят еще 3,190 млн человек, рассказал заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов во время выступления перед комитетом Госдумы по труду, сообщает ТАСС .

Он продемонстрировал парламентариям проект своего ведомства. В нем Минтруд РФ предлагает передать полномочия по установлению выплаты РСД от субъектов Соцфонду России.

Пенсионерам, которые не работают, и получают пенсию ниже прожиточного минимума для своей категории, устанавливают федеральную или региональную социальную доплату к пенсии. Она будет производиться в том количестве, которое необходимо, чтобы дойти до суммы прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что размер доплаты пенсии жителям Московской области увеличили до 20 тыс. рублей. Получить ее в регионе могут люди от 65 лет, которые живут в регионе от 10 лет.