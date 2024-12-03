Жителям Подмосковья разъяснили, кто может претендовать на доплату к пенсии

В Московской области доступно множество мер социальной поддержки пенсионеров. Одной из них является ежемесячная доплата к пенсии, которая назначается неработающим пенсионерам, получающим пенсию меньше прожиточного минимума, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Доплата к пенсии — одна из важных мер поддержки. По решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева размер доплаты пенсионерам был увеличен до 20 тыс. рублей.

Данную доплату получают неработающие пенсионеры старше 65 лет и проживающие в Подмосковье свыше 10 лет. Назначается она проактивно пенсионерам, которые проживают одни, а тем, кто живет в семье с неработающими пенсионерами, нужно подать заявление.

Доплата к пенсии не имеет фиксированной суммы, она рассчитывается исходя из размера пенсии, возраста пенсионера, а также проживания в регионе. Например, региональная социальная доплата выплачивается увеличивая пенсию до величины прожиточного минимума в регионе, который составляет 15 735 рублей. Она устанавливается в беззаявительном порядке, но важно чтобы пенсионер был зарегистрирован в Московской области.

В регионе для пенсионеров также доступны такие меры поддержки, как: бесплатный проезд; бесплатные путевки в санаторий; бесплатное слухопротезирование, зубопротезирование; компенсация за капитальный ремонт, субсидии на ЖКУ и другие льготы.

Подробнее о льготах можно узнать на регпортале госуслуг uslugi.mosreg.ru в разделе «Поддержка пожилых людей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.