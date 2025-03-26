Задержание Мошковича обрушило акции «Русагро»

Акции «Русагро» в моменте падали на 20% после задержания Мошковича

После задержания основателя «Русагро», экс-сенатора Вадима Мошковича акции его холдинга в моменте падали на 20%. Сейчас ценные бумаги компании стоят примерно 190 рублей, теряя 16%, сообщает «Сам ты инвестор!» .

По состоянию на 16:04 по московскому времени котировки «Русагро» падали к закрытию предыдущей торговой сессии до 180,1 рубля, на более чем 20,3%. Ситуация немного улучшилась к 16:30 — акции холдинга подорожала примерно до 190 рублей.

Вадима Мошковича задержали 26 марта в Москве. Ранее в офисах «Русагро» также прошли обыски.

Задержание Мошковича связано с делом о хищениях в «Русагро», сообщали ТАСС в правоохранительных органах. Mash писал, что одна из причин задержания Мошковича — подозрение в захвате активов на более чем 1 млрд рублей.

Мошкович проходит по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).