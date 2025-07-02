Объединенную редакцию «Сноба» возглавила Валерия Тищенко

сегодня в 19:10

Новым редакционным директором объединенной редакции «Сноб Медиа» стала Валерия Тищенко: теперь команды журнала и сайта работают вместе, сообщает «Сноб» .

«Объединить две редакции — мое давнее желание. Это очевидный и закономерный шаг, часть нашей стратегии развития», — заявила издатель нового «Сноб Медиа» Марина Геворкян.

По ее словам, сегодня уже не так важно, на каком носителе выходит контент.

Валерия Тищенко работает в «Снобе» с 2010 года, она пришла в издание после окончания факультета журналистики РГГУ. Руководила перезапуском сайта snob.ru, работала над внедрением новых цифровых технологий.

Также она занимается программой мероприятий клуба «Сноб» и курирует партнерство с культурными организациями. Самым важным для нового руководителя остаются люди и проекты, формирующие культурную повестку.