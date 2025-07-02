В Сергиевом Посаде снесли аварийный дом

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Дом на улице Ломоносова, 4, уже практически не напоминает о себе: сейчас это груда строительных отходов, которые подрядчик вывезет, а после выровняет бывшее пятно застройки. Снос этого дома практически завершил большой этап программы переселения, начавшийся в 2016 году. Работы по демонтажу и уборке конструкций осмотрели председатель окружного совета депутатов Рита Тихомирова и заместитель главы Сергиево-Посадского округа Павел Цветков. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За первый этап реализации программы в Хотькове и соседних населенных пунктах — п. Теплоизолит, д. Жучки, д. Репихово — было расселено 36 домов. Общая сумма бюджетных вложений превысила 500 млн рублей.

В следующий этап реализации программы по расселению аварийного жилого фонда в Сергиево-Посадском округе уже включено 178 домов, в новые квартиры переедут почти 4 тысячи жителей.

В округе идет строительство многоквартирных домов по трем адресам — в г. Краснозаводске на ул. Строителей, в г. Сергиев Посад на ул. Владимирской и 2-й Кирпичный завод.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.